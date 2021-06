Le Mug de l'été : Michel Bussi pour son dernier roman « Rien ne t'efface » sur Auvio

Le programme du Mug de l'été de ce lundi 28 juin



Présentation : Cindya Izzarelli



09h10 - Le Mug d'ouverture : Michel Bussi pour son dernier roman « Rien ne t'efface » paru aux éditions Presses De La Cite

Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz, une vie comblée avec Esteban, son garçon de 10 ans. Cet été-là, elle le laisse quelques minutes, seul sur la plage. Quand elle revient, Esteban a disparu. 2020. Maddi a refait sa vie, et revient sur cette plage en pèlerinage. Au bord de l'eau, un enfant est là. Même maillot de bain, même taille, corpulence, même coupe de cheveux. Elle s'approche. Le temps se fige. C'est Esteban, ou son jumeau parfait. Maddi n'a plus qu'une obsession, savoir qui est cet enfant. Il s'appelle Tom, il vit à Murol en Auvergne.



09h30 - Chronique 1 : Michel Dufranne pour sa séquence «ISBN »



09h40 - Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » Episode 1

Jim Morrison, le chanteur des Doors, est mort il y a 50 ans à Paris. C'était le 3 juillet 1971. 50 ans, ça se commémore. Tous les jours de l'été, Le Mug va vous raconter l'histoire de Jim Morrison et des Doors. Plus précisément, Gorian Delpâture et Pierre Mélotte vont écrire tous les jours une lettre à Jim Morrison, une lettre qui va raconter son histoire. Et celle qui a suivi sa mort. On commence aujourd'hui par la première lettre à Jim Morrison. Comme toute bonne histoire, la nôtre commence... par la fin.



09h50 - Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine, portait de Fabienne Blanchut

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI