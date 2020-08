Le Mug de l'été : Cyborgs vs Androïds et les stickers Panini sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Claude Gaillard pour son livre « Cyborgs vs Androïds » aux éditions Omaké Books. Une anthologie de l'homme-machine au cinéma ! Cet ouvrage, richement illustré, dresse un panorama réjouissant, entre humour et analyse, de la thématique mi-homme, mi-machine, de l'androïde à l'être synthétique.



Chronique du jour : Laurent Mathieu pour sa séquence « Rétro pop » : le tube du groupe Oasis « Wonderwall »



Le Mug découverte : Focus sur les albums Panini Tour de France 2020 et Euro 2020 avec Thierry de Latre du Bosqueau, directeur des éditions Panini Belgique.



Stephen King : le roi de l'horreur : Un feuilleton radiophonique de Gorian Delpâture. Episode 45 : Elévation et L'Institut



Des Belges Bien Barrés : rencontre avec le chanteur Nicolas Michaux - Episode 5

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS