Le Mug de l'été : L'intime festival et « La philo des super-héros » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : L'intime festival prendra ses quartiers du 28 au 30 août, dans divers lieux du centre ville de Namur : la cathédrale Saint-Aubain, l'église Saint-Loup et la cour de l'Athénée Royal. Vastes et aérés, ils seront un parfait écrin le temps de cette huitième édition. On en parle avec Chloé Colpé, programmatrice du festival.



Chronique du jour : Régine Dubois pour sa séquence « Vous connaissez peut-être » : Jo Masset



Le Mug découverte : « La philo des super-héros » paru aux éditions de l'Opportun avec son co-auteur Jonas Mary. Si vous pensez que la philosophie est réservée aux barbus en toge, vous allez être surpris car la philo se niche partout... y compris chez les super-héros ! Superman, Batman, les X-Men, Hulk, Daredevil et leurs amis vont vous aider à vous passionner pour Kant, Nietzsche, Épicure et bien d'autres. Le bien, le mal, le bonheur, l'identité, la morale apparaissent en filigrane de leurs aventures et de leurs exploits ! Investis d'une mission philosophique, Élodie Denis et Jonas Mary ne reculent devant rien pour nous faire cogiter sur ces notions clés et vaincre les dilemmes philosophiques les plus délicats : comment fait Hulk pour se connaître lui-même ? Wonder Woman est-elle une copine de Kant ? En quoi Kick-Ass incarne-t-il la pensée sartrienne ? Dark Vador a-t-il besoin d'une séance avec Freud ? Au fil des pages, vous comprendrez enfin le fameux « Je pense donc je suis », n'aurez plus peur du concept de « bien commun » et volerez sans peine aux côtés de super-philosophes comme Socrate, Spinoza ou Schopenhauer. Sans costume mais avec un style vif et didactique, Élodie Denis et Jonas Mary redonnent des couleurs pop à la philosophie.



Stephen King : le roi de l'horreur : Un feuilleton radiophonique de Gorian Delpâture. Episode 41 : Docteur Sleep



Des Belges Bien Barrés : rencontre avec le chanteur Nicolas Michaux - Episode 1

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS