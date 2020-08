Le Mug de l'été : "Tati par Merveille" et le chanteur Lylac sur Auvio

Le Mug d'ouverture : David Merveille pour son beau-livre « Tati par Merveille » paru aux éditions Dupuis. Depuis les années 50, Monsieur Hulot est un personnage qui s'est définitivement inscrit dans la mémoire populaire ; et son créateur, Jacques Tati, fait désormais partie du panthéon des cinéastes de renommée mondiale. L'œuvre de Jacques Tati a inspiré et marqué des créateurs au-delà des époques et des genres. David Merveille est un de ceux-ci. Mieux, il est le seul illustrateur adoubé par les ayant-droits de Tati. Destinés à la jeunesse, ses livres (« Monsieur Hulot à la plage », « Hello Monsieur Hulot », « Le Jacquot de Monsieur Hulot »...) sont dévorés par les parents. David Merveille permet à M. Hulot de parcourir des époques et des espaces nouveaux, tout en respectant l'univers initial.



Chronique du jour : Laurent Mathieu pour sa séquence « Rétro pop » : Beat it de Michael Jackson



Le Mug découverte : le chanteur Lylac pour son nouvel album pop folk « I'm the stranger » qui sort ce vendredi



Stephen King : le roi de l'horreur : Un feuilleton radiophonique de Gorian Delpâture. Episode 40 : 22/11/63



Des Belges Bien Barrés : rencontre avec le duo Laurence Bibot/ Marka - Episode 5

