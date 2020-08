Le Mug de l'été : sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Focus sur l'exposition « Masculinities » à voir au Musée Mode et Dentelle du 28 août 2020 au 13 juin 2021. On en parle avec Denis Laurent, le commissaire de l'exposition.



Chronique du jour : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la Femme » : Rosie « We can do it » la Riveteuse



Le Mug découverte : Pop-up Mills avec Marie Boutet, responsable communication du Pop-Up Mills à Malmedy. Issu de l'association entre le Moviemills, Intermills Malmedy, Brightfish et le Kings Of Comedy, c'est un concept 100% innovant : une salle de 3.000 m² entièrement réaménagée en fonction des mesures sanitaires, afin d'accueillir les spectateurs dans un espace « Covid-Safe ». Au programme : musique, comédie, ...



Stephen King : le roi de l'horreur : Un feuilleton radiophonique de Gorian Delpâture. Episode 39 : Dôme



Des Belges Bien Barrés : rencontre avec le duo Laurence Bibot/ Marka - Episode 4

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI