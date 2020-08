Le Mug de l'été : Perpetuum Mobile Festival #2 et ARAU sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Focus sur le « Perpetuum Mobile Festival #2 » avec Marie-Laure Lesage, co-organisatrice du festival. Cet évènement se déroule du 17 au 30 août en ligne et est entièrement gratuit.



Chronique du jour : Nicolas Buytaers pour sa séquence « L'Histoire de l'Amérique au Cinéma » : les années sombres racontées à travers le Nouvel Hollywood.



Le Mug découverte : Pionnier du tourisme urbain à Bruxelles, l'ARAU renouvelle depuis 1977 une offre de visites guidées non conventionnelles qui sensibilise à l'importance de la démocratie urbaine et du contrôle des habitants sur l'aménagement de leur ville. L'association a également développé au fil des décennies une expertise sur l'histoire architecturale et urbanistique, transmise à travers des visites qui continuent de jouer un rôle essentiel dans la défense du patrimoine bruxellois. Pour apprécier les atouts de la ville tout en développant un regard critique sur ses transformations passées et futures. On en parle avec Jean-Michel Bleus, chargé de mission à l'ARAU.



Stephen King : le roi de l'horreur : Un feuilleton radiophonique de Gorian Delpâture. Episode 37 : Cellulaire et Histoire de Lisey



Des Belges Bien Barrés : rencontre avec le duo Laurence Bibot/ Marka - Episode 2

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI