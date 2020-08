Le Mug de l'été : Découverte de Kidzik sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Découverte de Kidzik est un concept de festival jeune public qui suscite l'éveil musical des enfants et leur propose une palette très diversifiée de concerts et d'animations. Kidzik, ce sont de¿sormais deux festivals : a` Louvain-la- Neuve au mois d'aou^t et à Bruxelles en mars. Depuis plusieurs anne¿es, l'e¿quipe du Kidzik re^ve d'offrir aux enfants un acce`s digital a` un contenu musical de qualite¿. Le Kidzik LLN 2020 ne peut pas se faire à cause du Corona Minus? L'équipe a décidé de se lancer dans cette grande aventure en lançant la KIDZIK RADIO ! Kidzik radio est un nouveau me¿dia en ligne, entie`rement gratuit, qui veut permettre aux enfants de découvrir la musique de manière ludique et pédagogique. On découvre ce festival avec Gabriel Alloing, direct du festival et directeur de La ferme du Biéreau.



Chronique du jour : Régine Dubois pour sa séquence « connaissez peut-être épisode » : épisode 10 : portrait de DELPHINE MORIAU.



Le Mug découverte : Pleins feux sur Histoire criminelle, les Enquêtes de Scotland Yard qui débarque ce lundi sur nos ondes avec Jean-Louis Lahaye nous plonge, avec l'aide d'un historien, dans les enquêtes criminelles d'une institution qui a construit sa légende à Londres, en Angleterre et dans le monde : Scotland Yard. À travers des dossiers datant des 19e et 20e siècles, il raconte l'histoire de la police et de la justice anglaise, mais aussi l'histoire de la société anglaise tout entière.



Stephen King : le roi de l'horreur : Un feuilleton radiophonique de Gorian Delpâture. Episode 36 : Colorado Kid et Joyland



Des Belges Bien Barrés : rencontre avec le duo Laurence Bibot/ Marka - Episode 1

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI