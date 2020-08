Le Mug se rhabille pour l'été. Tour à tour, Nicolas Buytaers, Cindya Izzarelli et Olivier Monssens décryptent les tendances et phénomènes de la pop culture et mettent chaque jour un artiste ou acteur de notre paysage culturel à l'honneur. Sans oublier le meilleur de nos chroniques, une série consacrée au King de la littérature (Stephen King : le Roi de l'Horreur) et encore quelques belles surprises.

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS