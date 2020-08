Le Mug de l'été : Bertrand Dicale pour son livre « Louis de Funès de A à Z » sur Auvio

09h10 - Le Mug d'ouverture : Bertrand Dicale pour son livre « Louis de Funès de A à Z » (Ed. Gründ). En janvier 1983, disparaît l'un des acteurs comiques les plus célèbres du cinéma français de la seconde moitié du XXe siècle et le champion incontesté du box-office français des années 60-70, attirant plus de cent cinquante millions de spectateurs dans les salles: Louis de Funès. Incroyablement populaire, il fait la pluie et le beau temps sur le cinéma français. Après presque vingt ans sur les planches et devant les caméras dans de nombreux seconds rôles, il impose son personnage de Français impulsif, râleur, au franc-parler parfois dévastateur, à la fin des années 1950. En 200 entrées, Bertrand Dicale, grand fan de l'acteur a choisi de vous le présenter sous un jour plus intime. Vous y trouverez tous ses films, mais vous trouverez aussi des notices plus inédites comme grimaces, bouche, gifle, roses, parmi d'autres.



09h30 - Chronique du jour : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la Femme » : JK Rowling



09h40 - Stephen King : le roi de l'horreur : Un feuilleton radiophonique de Gorian Delpâture. Episode 31 : Cœurs perdus en Atlantide



09h50 - Des Belges Bien Barrés : rencontre avec le groupe Juicy - Episode 1

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS