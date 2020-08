Le Mug de l'été : Festival Esperanzah et Il est temps d'en rire ! sur Auvio

Thibaut Nève, organisateur et l'humoriste Manon Lepomme

David Salomonowicz et l'artiste Jawhar

Le Mug d'ouverture : Pas de festivals cette année ? Qu'à cela ne tienne ! Pour soutenir les musiciens impactés par la crise, Le Mug vous propose de partir chaque vendredi à la rencontre d'un festival qui devait avoir lieu durant cette période. Ce vendredi focus sur le festival Esperanzah ! avec David Salomonowicz, attaché de presse du festival et l'artiste Jawhar qui devait s'y produire.



Chronique du jour : Laurent Mathieu pour sa séquence « Rétro pop » : David Hasselhoff



Le Mug découverte : Festival « Il est temps d'en rire ! » qui se déroule du 10 juillet au 5 septembre 2020 au lac de Genval. On en parle avec Thibaut Nève, organisateur et l'humoriste Manon Lepomme



Stephen King : le roi de l'horreur : Un feuilleton radiophonique de Gorian Delpâture. Episode 30 : La petite fille qui aimait Tom Gordon



Des Belges Bien Barrés : rencontre avec Philippe Geluck - Episode 5