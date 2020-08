Le Mug de l'été : Festival FMR et le collectif « Tout va bien » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Festival FMR avec Karim Baggili, co-organisateur du festival qui se déroule à La Petite Cense dans lequel un artiste différent est mis à l'honneur chaque semaine



Chronique du jour : Régine Dubois pour sa séquence « Vous connaissez peut-être » : Manu Kamanda, le couteau suisse du cinéma



Le Mug découverte : Focus sur le collectif « Tout va bien » avec Jérome Van Ruychevelt, coordinateur. « Tout va bien » est un web média, piloté par un collectif de 10 jeunes, qui décortique l'actualité belge sur les réseaux sociaux, à l'aide de vidéos de vulgarisation, d'opinion et d'enquête, le tout à travers un regard social, antiraciste, féministe et écologiste.



Stephen King : le roi de l'horreur : Un feuilleton radiophonique de Gorian Delpâture. Episode 28 : Désolation et Les régulateurs



Des Belges Bien Barrés : rencontre avec Philippe Geluck - Episode 3

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI