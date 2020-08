Le Mug de l'été : Focus sur le livre « Unorthodox » de Deborah Feldman sur Auvio

Le Mug d'ouverture : « Unorthodox » de Deborah Feldman, récit autobiographique d'une jeune femme juive qui a fui son milieu religieux et qui a inspiré la série Netlix du même nom, publié pour la première fois en français. Nous en parlerons avec son traducteur Michel Laporte.

Dès qu'elle a senti ce petit être au creux de ses bras, si fragile, Deborah Feldman a su ce qu'elle devait faire. A peine âgée de 19 ans, elle a toujours vécu au sein de la communauté hassidique Satmar. Elle a toujours suivi les principes implacables qui régissent les moindres détails de sa vie : ce qu'elle peut porter, à qui elle peut parler... Tous les principes sauf celui de ne pas lire de littérature. Les moments de lecture volés de son enfance, passés à découvrir les êtres de papier indépendants et fiers de Jane Austen et Louisa May Alcott, lui ont donné envie de découvrir une autre vie, au milieu des gratte-ciel de Manhattan. Elle sait qu'il est temps d'échapper à son mariage dysfonctionnel avec un homme qu'elle connait à peine, d'abandonner ses responsabilités de bonne fille Satmar et de laisser cours à ses désirs. Indépendamment des obstacles, il est temps, pour elle et son fils, de trouver le chemin du bonheur et de la liberté.



Chronique du jour : Régine Dubois pour sa séquence « Vous connaissez peut-être » : Philippe Mobers



Le Mug découverte : la chanteuse Judith Kiddo



Stephen King : le roi de l'horreur : Un feuilleton radiophonique de Gorian Delpâture. Episode 26 : Insomnie et Rose Madder



Des Belges Bien Barrés : rencontre avec Philippe Geluck

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI