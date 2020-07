Le Mug de l'été : Ava Cahen et Franck Finance-Madureira pour « FrenchMania sur Auvio

Le Mug d'ouverture en compagnie d'Ava Cahen et Franck Finance-Madureira pour « FrenchMania », un nouveau mook, paru aux éditions du Rocher, qui offre un regard amoureux sur le cinéma français et francophone



Chronique du jour : Régine Dubois pour sa séquence « Vous connaissez peut-être » : Jacques Cappelle



Le Mug découverte : la réalisatrice Solange Cicurel pour la comédie familiale « Adorables » avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Max Boublil, Tania Garbarski et Stéphanie Crayencour. Emma et Victor sont les parents de Lila. Alors qu'elle fête ses 14 ans, Lila commence sa crise d'ado et passe d'une enfant parfaite à une adolescente insupportable. Victor tente d'apaiser les tensions mais entre mère et fille, la guerre est déclarée ! Tous les coups sont permis et plus question d'être adorables...



Stephen King : le roi de l'horreur : Un feuilleton radiophonique de Gorian Delpâture. Episode 23 : Bazaar



Des Belges Bien Barrés : rencontre avec Patricia Vanneste alias Sohnarr

Casting et équipe Animateur Olivier MONSSENS