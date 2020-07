Le Mug de l'été : Jean-Marie Potiez pour son livre « 101 tubes de l'été » sur Auvio

09h10 - Le Mug d'ouverture en compagnie de Jean-Marie Potiez pour son livre « 101 tubes de l'été » paru aux éditions du Layeur. « Un beau livre en forme de madeleine de Proust présentant 101 tubes de l'été du vingtième siècle, bien souvent des slows, pour permettre au lecteur de se remémorer ses premiers émois sur le bord de la plage. De Apache des Shadows en 1960 à Allumer le feu de Johnny Hallyday en 1998, 40 années rythmées par 101 tubes de l'été tous plus magiques les uns que les autres. Des chansons légendaires qui ont marqué la vie de millions de français. De A Whiter Shade of Pale à Joe le taxi, de Satisfaction à Macarena, de La Bamba à Alexandrie Alexandra, de L'été indien à Sodade, tous les pays, toutes les décennies, tous les styles de musique sont réunis dans un ouvrage fait pour rappeler les meilleurs moments de l'été entre boite de nuit et plage... Un ouvrage qui sent bon les vacances, le farniente et les souvenirs... »

09h20 - Chronique du jour : Nicolas BUYTAERS pour sa séquence « L'Histoire de l'Amérique au Cinéma » Episode 5 : les temps modernes, la crise de 29, la grande dépression et la prohibition



09h30 - Le Mug découverte : Atomique DeLuxe avec Erwan Le Berre, chanteur et guitariste, qui viendra nous parler de ce groupe de rock liégeois.



09h40 - Stephen King : le roi de l'horreur : Un feuilleton radiophonique de Gorian Delpâture. Episode 22 : Minuit 4 et Nuit noire, Etoiles mortes



09h50 - Des Belges Bien Barrés : rencontre avec Patricia Vanneste alias Sohnarr

Casting et équipe Animateur Olivier MONSSENS