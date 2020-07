Le Mug de l'été : Miss Davis sur Auvio

Le Mug d'ouverture avec le dessinateur Ameziane Hammouche pour sa BD « Miss Davis, La vie et les combats de Angela Davis » (Ed. du Rocher). Née en 1944 à Birmingham en Alabama, où sévissent la ségrégation raciale et les attaques du Ku Klux Klan, Angela adhère au Che-Lumumba Club en 1968 puis au Black Panther Party. La chasse aux communistes ainsi que le programme Cointelpro du FBI ne laissent pas de répit aux activistes afro-américains. Tous les groupes d'opposition sont infiltrés et surveillés. En 1970, suite à l'attaque du tribunal du comté de Marin, Angela Davis deviendra « l'ennemie public numéro un » et sera emprisonnée pour être condamnée à mort. Le « comité national uni pour la libération de Angela Davis » est alors créé. Le monde entier connaîtra son histoire et demandera sa libération.



Chronique du jour : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la Femme » : Frida Kahlo



Le Mug découverte : le chanteur soul Nathan Ambach, alias N8N sera notre invité pour nous faire découvrir son univers musical et nous partager un titre en direct



Stephen King : le roi de l'horreur : Un feuilleton radiophonique de Gorian Delpâture. Episode 19 : Les Tommyknockers



Des Belges Bien Barrés : rencontre avec David Bartholomé alias Sharko

