Le Mug de l'été : Jacques Mercier sur Auvio

Le Mug en compagnie de Jacques Mercier pour son livre « Mes drôles de vies ». Il nous raconte, avec sincérité et humour, son parcours professionnel et personnel, qui commence dans les années 1950 et se poursuit encore aujourd'hui. Il revient sur ses décennies de carrière en radio et en télévision, sa carrière de journaliste, d'auteur, d'homme de théâtre, carrières durant lesquelles il a croisé beaucoup d'artistes : chanteurs, cinéastes, acteurs, écrivains... Rencontres, déceptions, fous rires, audace, sont, entre autres, les ingrédients des « drôles de vies » de cet éternel optimiste.



Chronique du jour : Nicolas BUYTAERS pour sa séquence « L'Histoire de l'Amérique au Cinéma » Episode 4 : Les cowboys et les Indiens



Stephen King : le roi de l'horreur : Un feuilleton radiophonique de Gorian Delpâture. Episode17 : « ça »



Des Belges Bien Barrés : rencontre avec David Bartholomé alias Sharko

Casting et équipe Animateur Olivier MONSSENS