Le Mug de l'été : Patrick Ridremont et Daniel Romeo sur Auvio

Le Mug d'ouverture en compagnie de Patrick Ridremont pour son prochain film et ses tournages suspendus. En 2020, Patrick Ridremont devait enfiler à nouveau le cuir élimé de Sam Leroy, le flic veuf et dépassé de la série UNITE 42 dont la saison 1 cartonne sur NETFLIX. Le tournage de la saison 3 est pour l'instant postposé, et l'acteur ne sait pas si oui ou non les 80 jours de tournage nécessaires à la production des 10 épisodes de la saison seront finalement planifiés, compte tenu du temps écoulé nécessairement depuis la fin de la saison 2. Mais le comédien n'est pas à l'arrêt pour autant puisqu'il prépare son premier film comme réalisateur...



Chronique du jour : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la Femme » : portrait Beyonce



Le Mug découverte en compagnie de Daniel Romeo. Musicien de Lavilliers sur scène, Daniel a travaillé avec les plus grands. Il est par ailleurs le directeur musical de The Voice Belgique. Il a sorti un album fin février qui malheureusement n'a pas fait grand bruit à cause du confinement, il le relance donc cet été. Bassiste de prédilection, Daniel Romeo distille depuis plusieurs années le funk, le grooves et le funky en jouant une musique audacieuse et surprenante.



Stephen King : le roi de l'horreur : Un feuilleton radiophonique de Gorian Delpâture. Episode 16 : Maximum Overdrive



Le Belges Bien Barré du Mug : rencontre avec Sharko

Casting et équipe Animateur Olivier MONSSENS