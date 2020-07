Le Mug de l'été : Thomas DUCRES alias BESTER, rédacteur en chef du magazine français Gonzaï sur Auvio

Le Mug d'ouverture en compagnie de Thomas DUCRES alias BESTER, rédacteur en chef du magazine français Gonzaï. Lancé en janvier 2013 en toute indépendance, le magazine Gonzaï est l'un des premiers titres français à avoir pris le train du ¿direct to fans¿ pour affirmer sa différence. Après trois ans à s'imposer sur un réseau de distribution indépendant (disquaires, librairies) et plus de 100 000 € d'abonnements, le titre est parti en février 2016 à la conquête du kiosque en restant fidèle à ses valeurs : n'avoir de rendre de comptes qu'à ses lecteurs. Résolument anti-promo dans sa ligne éditoriale, Gonzaï raconte néanmoins l'époque et jette à la corbeille publirédactionnels, articles LOL et sujets déjà traités mille fois par la concurrence.



Chronique : dans sa séquence Retro Pop, Laurent Mathieu s'intéresse à Jean-Claude VAN DAMME



Le Mug découverte : Le Mug découverte en compagnie Damien DUFRASNE organisateur du festival de Dour qui devait se tenir du 15 au 19 juillet ! Pas de festivals cette année ? Qu'à cela ne tienne ! Pour soutenir les musiciens impactés par la crise, Le Mug vous propose de partir chaque vendredi à la rencontre d'un festival qui devait avoir lieu durant cette période.



Série : Stephen King : le roi de l'horreur par Gorian DELPATURE

Episode 15 : Talisman et Territoires



Série : Des Belges Bien Barrés.

Amélie NOTHOMB se confie à Jean-Marc PANIS peu avant la sortie de son 29ème roman, « Les Aérostats ». Il y sera question de vie, d'envie, de mort, de Jésus, de soif, de prénom, et de petits carnets

Casting et équipe Animateur Olivier MONSSENS