Le Mug de l'été : Benjamin Schoos pour son nouvel album « Doubt In my Heart » sur Auvio

09h10 - Le Mug d'ouverture en compagnie de Benjamin Schoos pour son nouvel album « Doubt In my Heart ». Si turpitudes du cœur, il y a, le nouvel album de Benjamin Schoos n'en est pas moins son plus assuré à ce jour. C'est déjà son quatrième disque studio signé de son véritable nom et ces neuf nouvelles chansons sont toutes des collaborations qui célèbrent l'idée de s'associer humainement durant une période troublée.

09h20 - Chronique du jour : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la Femme » : portrait de Amanda Lear



09h30 - Le Mug découverte en compagnie de Lauren Malka, Journaliste, autrice et podcasteuse pour "Ceci est mon corps" : un ouvrage sans tabou sur le corps féminin. Les éditions Rageot et le magazine féministe Causette réunissent six autrices dans un ouvrage sans tabou pour évoquer le corps féminin adolescent et les complexes qu'il génère parfois. Intitulé Ceci est mon corps, il est une ode au body positivisme et à la liberté.



09h40 - Stephen King : le roi de l'horreur : Un feuilleton radiophonique de Gorian Delpâture. Episode 14 : Les yeux du dragon

09h50 - Des Belges Bien Barrés : rencontre avec Amélie Nothomb

