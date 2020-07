Le Mug de l'été : Léonie Souchaud et Vero Cratzborn pour la sortie du film « LA FORÊT DE MON PÈRE » sur Auvio

09h10 - Le Mug d'ouverture en compagnie de Léonie Souchaud et Vero Cratzborn pour la sortie du film « LA FORÊT DE MON PÈRE » avec à l'affiche Ludivine Sagnier, Alban Lenoir et Léonie Souchaud qui sort ce mercredi en salle. C'est le premier long métrage de fiction de la verviétoise Vero Cratzborn qui y aborde le thème de la folie, à travers l'histoire d'amour d'un couple et de ses enfants. Gina a 15 ans. Elle grandit dans une famille aimante avec son frère et sa sœur. Elle admire beaucoup son père, Jimmy, un homme imprévisible, fantasque... Un jour, tout bascule. Jimmy se voit hospitalisé.

09h20 - Chronique du jour : Régine Dubois pour sa séquence «Vous connaissez peut-être » EPISODE 4 : DAMIEN KEYEUX



09h30 - Le Mug découverte en compagnie de Juan d'Oultremont pour son roman "Judas côté jardin" paru chez ONLIT. Plasticien, musicien, créateur de Cissiste International (un concept artistique), homme de radio, et professeur d'installation et de performance à l'ERG à Bruxelles, Juan d'Oultremont est aussi écrivain. Il publie chez Onlit "Judas côté jardin", un roman qui s'inspire de souvenirs d'enfance. Le roman prend ses racines dans le jardin familial à Bruxelles, dans les années 50. Un jardin protecteur, sorte de paradis, puisqu'en sus, Judas est persuadé que son père est dieu.



09h40 - Stephen King : le roi de l'horreur : Un feuilleton radiophonique de Gorian Delpâture. Episode 13 : Simetierre



09h50 - Des Belges Bien Barrés : C'est un des meilleurs représentants du septième art noir/ jaune/ rouge. En trois longs métrages, Nabil Ben Yadir s'est imposé, en Belgique et à l'étranger comme un des réalisateurs qui compte.Après la farce qui fait réfléchir, détricote les clichés et décloisonne les genres (Les Barons), le road trip historique et militant (La Marche) et le thriller glaçant (Dode Hoek), le surdoué reviendra prochainement avec Animals, un film coup de poing sur l'assassinat homophobe du jeune Ihsane Jarfi. En attendant, Nabil Ben Yadir vient nous parler cinéma, poissons, vie saine, et rencontres glamour. Tous les jours dans Le Mug ! Ce lundi, Nabil nous donne des conseils pour une vie saine

Casting et équipe Animateur Olivier MONSSENS