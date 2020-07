Le Mug de l'été : Alex VIZOREK pour le rodage de son nouveau spectacle « AD Vitam » sur Auvio

Le Mug d'ouverture en compagnie d'Alex VIZOREK pour le rodage de son nouveau spectacle « AD Vitam »à découvrir au King Of Comedy tout cet été. Il a commencé devant 40 personnes au Petit Chapeau Rond Rouge à Bruxelles. Puis le déclic à Montreux, l'installation à Paris, les débuts sur France Inter, puis Canal Plus, France 5, C8, la présentation des Magritte, puis des Molières et la tournée dans toute l'Europe pour finir 10 ans d'exploitation de ¿Alex Vizorek est une oeuvre d'Art¿ à l'Olympia et au Cirque Royal en 2019. Et enfin, il recommence le parcours du guerrier avec son nouveau show qu'il rodera pendant quelques dates de l'été dans une petite salle de 65 places...Venez découvrir le nouvel univers du Belge préféré des Français



Chronique : Nicolas BUYTAERS pour sa séquence « L'Histoire de l'Amérique au Cinéma » Episode 3 : L'esclavage et Lincoln



Le Mug découverte : Le Mug découverte en compagnie de Jean-Louis COLINET qui durant douze ans fut patron du Théâtre National, auquel il a donné un nouveau souffle (le sien à tout le moins). Avant cela il a dirigé le Théâtre de la Place, première scène de Wallonie et devenu le Théâtre de Liège. Il devait être à Avignon pour justement trouver les pépites de la prochaine saison... Il nous explique ce quel'annulation d'un tel festival représente et comment faire pour sélectionner les prochains spectacle à l'heure post-covid.



Série : Stephen King : le roi de l'horreur par Gorian DELPATURE

Episode12 : : Année du Loup-Garou et Creepshow



Série : Des Belges Bien Barrés.

Amélie NOTHOMB se confie à Jean-Marc PANIS peu avant la sortie de son 29ème roman, « Les Aérostats ». Il y sera question de vie, d'envie, de mort, de Jésus, de soif, de prénom, et de petits carnets.

Casting et équipe Animateur Olivier MONSSENS