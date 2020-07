Le Mug de l'été : Olivier MINNE pour son premier roman « Un Château pour Hollywood » sur Auvio

Le Mug d'ouverture en compagnie d'Olivier MINNE pour son premier roman « Un Château pour Hollywood » paru chez Séguier éditions. Un récit imprégné de cinéma, de musique et de Californie, où la fiction se mêle à des épisodes réels. Les prestigieux pensionnaires du Chateau défilent, de James Dean à Robert De Niro, de Duke Ellington à Jim Morrison, cherchant là une inspiration, une planque, une récréation... parfois au mépris de la loi. Olivier Minne vit entre Los Angeles et Paris ; il est animateur de télévision, journaliste et producteur. En 2017, il a publié une biographie consacrée à Louis Jourdan aux Éditions Séguier qui fut très appréciée de la critique comme du public



Chronique : Dans sa séquence « Cherchez la Femme », Cindya IZZARELLI brosse le portrait de Joan Crawford



Le Mug découverte en compagnie de Manuel HERMIA, musicien de jazz belge. A la fois improvisateur, compositeur et explorateur des musiques du monde, laisse parallèlement libre cours à son discours en tant que saxophoniste et à son amour du bansuri.



Série : Stephen King : le roi de l'horreur par Gorian DELPATURE

Episode 11 : Christine



Série : Des Belges Bien Barrés.

Amélie NOTHOMB se confie à Jean-Marc PANIS peu avant la sortie de son 29ème roman, « Les Aérostats ». Il y sera question de vie, d'envie, de mort, de Jésus, de soif, de prénom, et de petits carnets.



