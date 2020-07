Le Mug de l'été : Yann Arthus-Bertrand sur Auvio

09h10 - Le Mug d'ouverture en compagnie de Yann Arthus-Bertrand pour ses 2 expositions LEGACY : l'héritage que nous laissons à nos enfants à découvrir jusqu'au 25 octobre prochains dans le parc du Beffroi et dans la salle Saint-Georges à Mons. Elles retracent le parcours du célèbre photographe, qui documente depuis quatre décennies la beauté et la fragilité de notre planète. Des lions du Kenya aux porcs d'élevage français, des tapis marocains au sucre de l'île de La Réunion, de la beauté indicible d'une île calédonienne en forme de cœur à la ferveur d'un festival religieux sur le Gange : depuis près de 40 ans, Yann Arthus-Bertrand photographie et filme infatigablement la beauté naturelle aussi bien que la richesse culturelle de notre monde. À force de documenter au fil de ses reportages les ravages que l'homme inflige à sa planète nourricière, il est devenu militant écologique et est depuis 2009 « Ambassadeur de bonne volonté » du Programme des Nations Unies pour l'Environnement.

09h20 - Chronique du jour : Laurent Mathieu pour sa séquence « Retro Pop » : portrait de Kim Kardashian



09h30 - Le Mug découverte en compagnie du chanteur AA et de Jean-Yves Reumont qui nous parleront du festival des Ardentes ! Pas de festivals cette année ? Qu'à cela ne tienne ! Pour soutenir les musiciens impactés par la crise, Le Mug vous propose de partir chaque vendredi à la rencontre d'un festival qui devait avoir lieu durant cette période.



09h40 - Stephen King : le roi de l'horreur : Un feuilleton radiophonique de Gorian Delpâture. Episode 10 : Différentes Saisons



09h50 - Des Belges Bien Barrés : C'est un des meilleurs représentants du septième art noir/ jaune/ rouge. En trois longs métrages, Nabil Ben Yadir s'est imposé, en Belgique et à l'étranger comme un des réalisateurs qui compte.Après la farce qui fait réfléchir, détricote les clichés et décloisonne les genres (Les Barons), le road trip historique et militant (La Marche) et le thriller glaçant (Dode Hoek), le surdoué reviendra prochainement avec Animals, un film coup de poing sur l'assassinat homophobe du jeune Ihsane Jarfi. En attendant, Nabil Ben Yadir vient nous parler cinéma, poissons, vie saine, et rencontres glamour. Tous les jours dans Le Mug ! Ce lundi, Nabil nous donne des conseils pour une vie saine.

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI