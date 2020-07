Le Mug de l'été : Sophie Fontanel pour son libre "Les Fables de la Fontanel" sur Auvio

09h10 - Le Mug d'ouverture en compagnie de Sophie Fontanel pour son libre "Les Fables de la Fontanel" paru aux Editions Robert Laffont. La journaliste et auteure nous propose un recueil de poésie plein d'humour et de mordant, dans lequel elle décrypte nos vies intimes et sexuelles. De "l'homme qui en avait une trop petite" à la femme qui utilise Tinder pour ridiculiser ses proies, Sophie Fontanel n'épargne personne...

09h20 - Chronique du jour : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez La Femme » épisode 3 : Portrait de QUEEN ELIZABETH II



09h30 - Le Mug découverte en compagnie de Noé Preszow, le nouveau lauréat "découverte" des Médias Francophones Publics ! Le jeune auteur, compositeur et interprète belge de 25 ans est Bruxellois et vient de signer sur le même label que le français Vianney. Son premier album devrait sortir à la rentrée. Cet amoureux des textes couve plus d'une centaine de chansons dans ses tiroirs, ainsi que des adaptations en français de Bob Dylan, une reprise d'un certain Léo Ferré, ou des mises en musique de poètes contemporains.



09h40 - Stephen King : le roi de l'horreur : Un feuilleton radiophonique de Gorian Delpâture. Episode 9 : Cujo



09h50 - Des Belges Bien Barrés : C'est un des meilleurs représentants du septième art noir/ jaune/ rouge. En trois longs métrages, Nabil Ben Yadir s'est imposé, en Belgique et à l'étranger comme un des réalisateurs qui compte.Après la farce qui fait réfléchir, détricote les clichés et décloisonne les genres (Les Barons), le road trip historique et militant (La Marche) et le thriller glaçant (Dode Hoek), le surdoué reviendra prochainement avec Animals, un film coup de poing sur l'assassinat homophobe du jeune Ihsane Jarfi. En attendant, Nabil Ben Yadir vient nous parler cinéma, poissons, vie saine, et rencontres glamour. Tous les jours dans Le Mug ! Ce lundi, Nabil nous donne des conseils pour une vie saine

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI