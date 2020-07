Le Mug de l'été : Balade à Bruxelles avec le Manneken-Pis et découverte d'un pianiste hors-piste sur Auvio

09h10 - Le Mug d'ouverture en compagnie de Axel Van der Stappen pour son album « Manneken-Pis, Balade à Bruxelles » qui promet de vous faire découvrir des endroits méconnus de notre patrimoine. Vous connaissez l'histoire du ketje de Bruxelles qui s'ennuie énormément ? Et bien, c'est Manneken Pis qui décide de quitter son socle pour partir à la découverte de sa propre ville ! Il est possible de l'accompagner d'ailleurs. Cela se passe en BD avec l'historien Axel Van der Stappen et l'illustratrice Victoria Eulaerts. 64 pages dans lesquelles petits et grands apprennent tout sur la célèbre statue, de sa conception par Jérôme Duquesnoy en 1679 en passant par sa capture par le vilain Antoine Licas en 1817..



09h20 - Chronique du jour : Régine Dubois pour sa séquence «Vous connaissez peut-être » EPISODE 3 : NICOLAS FISZMAN - bassiste et guitariste



09h30 - Le Mug découverte en compagnie de Jean-Christophe Renault, pianiste et compositeur hors-piste. Il a fréquenté le jazz (un premier disque en 1981 avec les saxophonistes Jacques Pelzer et Steve Houben), la composition (études au Conservatoire de Liège avec Frederic Rewsky), l'improvisation (cours à Paris avec Alan Silva à l'IACP), les poètes Anglo-Saxons (nombreuses œuvres sur des textes de W.B. il fait partie du label « Flak Records », un label indépendant dont le siège d'exploitation est niché en plein cœur des Ardennes belges.



09h40 - Stephen King : le roi de l'horreur : Un feuilleton radiophonique de Gorian Delpâture. Episode 8 : Charlie



09h50 - Des Belges Bien Barrés : C'est un des meilleurs représentants du septième art noir/ jaune/ rouge. En trois longs métrages, Nabil Ben Yadir s'est imposé, en Belgique et à l'étranger comme un des réalisateurs qui compte.Après la farce qui fait réfléchir, détricote les clichés et décloisonne les genres (Les Barons), le road trip historique et militant (La Marche) et le thriller glaçant (Dode Hoek), le surdoué reviendra prochainement avec Animals, un film coup de poing sur l'assassinat homophobe du jeune Ihsane Jarfi. En attendant, Nabil Ben Yadir vient nous parler cinéma, poissons, vie saine, et rencontres glamour. Tous les jours dans Le Mug ! Ce lundi, Nabil nous donne des conseils pour une vie saine

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI