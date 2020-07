Le Mug de l'été : Romain Sardou pour son dernier roman « Un homme averti ne vaut rien » sur Auvio

09h10 - Le Mug d'ouverture en compagnie de Romain Sardou pour son dernier roman « Un homme averti ne vaut rien », paru chez XO éditions. De retour après cinq ans d'absence littéraire, l'auteur nous plonge au cœur d'une saga familiale et sociale qui parle à chacun : bien ou mal, de quoi sommes nous les héritiers ? Guerres de pouvoir au sein d'un clan mafieux, secrets de famille, ambitions folles, amours contrariées, avec Un homme averti ne vaut rien, Romain Sardou signe un thriller intéressant et une saga familiale poignante.



09h20 - Chronique du jour : Nicolas Buytaers : L'Histoire de l'Amérique au Cinéma



09h30 - Le Mug découverte en compagnie de Elodie Antoine, une artiste plasticienne féministe bruxelloise. Depuis le mois de juin et jusqu'au mois d'octobre 2020, elle exposera aux côtés d'artistes flamand·es à la Villa Les Zéphyrs de Middelkerke. En septembre, elle participera à l'exposition collective « I feel realy awake », rassemblant des femmes artistes, à la Maison du Peuple de Saint-Gilles.



09h40 - Stephen King : le roi de l'horreur : Un feuilleton radiophonique de Gorian Delpâture. Episode 7 : Dead Zone



09h50 - Des Belges Bien Barrés : C'est un des meilleurs représentants du septième art noir/ jaune/ rouge. En trois longs métrages, Nabil Ben Yadir s'est imposé, en Belgique et à l'étranger comme un des réalisateurs qui compte.Après la farce qui fait réfléchir, détricote les clichés et décloisonne les genres (Les Barons), le road trip historique et militant (La Marche) et le thriller glaçant (Dode Hoek), le surdoué reviendra prochainement avec Animals, un film coup de poing sur l'assassinat homophobe du jeune Ihsane Jarfi. En attendant, Nabil Ben Yadir vient nous parler cinéma, poissons, vie saine, et rencontres glamour. Tous les jours dans Le Mug ! Ce lundi, Nabil nous donne des conseils pour une vie saine

