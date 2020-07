Le Mug de l'été : Gilles LEDURE pour le lancement de « Flagey on Air » sur Auvio

Le Premier Mug : Le Mug d'ouverture en compagnie de Gilles LEDURE pour le lancement de « Flagey on Air », nouveau rendez-vous chaque dimanche soir de juillet et d'août. En collaboration avec Musiq3 et Klara, Flagey propose des concerts donnés par de grands artistes belges et étrangers sous la forme d'émissions radio! Au travers de ce nouveau programme, Flagey réincarne l'ADN de cette grande et belle maison mieux connue comme « la Maison de la Radio » dans les années 30.



Chronique : Régine DUBOIS pour Vous connaissez peut-être épisode 2



Le Mug découverte en compagnie de Rosario Marino pour son documentaire « Parolier » à découvrir ce lundi dans Fenêtre sur doc à 22H25 sur La Trois. Un documentaire où il est question de chansons et d'amour. La réalisatrice Rachel Marino y raconte l'histoire de son père Rosario Marino, ouvrier puis parolier de Frédéric François et Sandra Kim. Face à la caméra, le père se livre à sa fille. Avec ce film, la fille rend hommage à son père qui a passé sa vie à écrire des chansons d'amour.



Série : Stephen King : le roi de l'horreur par Gorian DELPATURE

Episode 6 : Le Fléau



Série : Des Belges Bien Barrés.

C'est un des meilleurs représentants du septième art noir/ jaune/ rouge. En trois longs métrages, Nabil BEN YADIR s'est imposé, en Belgique et à l'étranger comme un des réalisateurs qui compte. Après la farce qui fait réfléchir, détricote les clichés et décloisonne les genres (Les Barons), le road trip historique et militant (La Marche) et le thriller glaçant (Dode Hoek), le surdoué reviendra prochainement avec Animals, un film coup de poing sur l'assassinat homophobe du jeune Ihsane Jarfi. En attendant, Nabil Ben Yadir vient nous parler cinéma, poissons, vie saine, et rencontres glamour. Tous les jours dans Le Mug ! Ce lundi, Nabil nous donne des conseils pour une vie saine

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI