Le Mug de l'été : Le Baudet'stival avec Suarez sur Auvio

09h10 - Le Mug d'ouverture en compagnie de Suarez qui nous parlera du Baudet'stival ! Pas de festivals cette année ? Qu'à cela ne tienne ! Pour soutenir les musiciens impactés par la crise, Le Mug vous propose de partir chaque vendredi à la rencontre d'un festival qui devait avoir lieu durant cette période.



09h20 - Chronique du jour : Laurent Mathieu pour sa séquence « Retro Pop » : portrait d'Arnold Schwarzenegger



09h30 - Le Mug découverte en compagnie de Jean-Louis Lahaye pour "La Belgique criminelle". Durant l'été, chaque vendredi soir, Jean-Louis Lahaye vous propose de revenir sur 8 crimes qui ont défrayé la chronique en Belgique. Après une jolie saison de 8 épisodes en radio sur La Première, Jean-Louis Lahaye revient à son amour de la télé pour décliner ces affaires criminelles en images.Suspens, explications et éclairage sur des dossiers d'assises qui nous emmènent dans l'histoire de la justice belge au XIXe et XXe siècles.



09h40 - Stephen King : le roi de l'horreur : Un feuilleton radiophonique de Gorian Delpâture. Episode 5 : Night Shift



09h50 - Des Belges Bien Barrés : Cette semaine, avant de le retrouver ce samedi, entre 17 et 18h sur la Première, le Belge Bien Barré Bernard Yslaire vient nous faire une petite visite dans le Mug...Tous les jours de la semaine, le dessinateur de bd, créateur de Sambre et Bidouille et Violette nous parlera de Maus, Baudelaire, du Parrain, de Muse et de Lucian Freud. Eclectique, n'est-il pas ?

