Le Mug de l'été : Laurence Bibot pour la relance de son expo Studio Madame sur Auvio

09h10 - Le Mug d'ouverture en compagnie de Laurence Bibot pour la relance de son expo Studio Madame au Musée de la photo de Charleroi et parler évidemment de sa rentrée, notamment le Cirque Royal décalé.

09h20 - Chronique du jour : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme »



09h30 - Le Mug découverte en compagnie de Xavier Canonne, directeur du Musée de la Photographie de Charleroi à l'occasion de la reprise des activités.



09h40 - Stephen King : le roi de l'horreur : Un feuilleton radiophonique de Gorian Delpâture. Episode 4 : Shining



09h50 - Des Belges Bien Barrés : Cette semaine, avant de le retrouver ce samedi, entre 17 et 18h sur la Première, le Belge Bien Barré Bernard Yslaire vient nous faire une petite visite dans le Mug...Tous les jours de la semaine, le dessinateur de bd, créateur de Sambre et Bidouille et Violette nous parlera de Maus, Baudelaire, du Parrain, de Muse et de Lucian Freud. Eclectique, n'est-il pas ?

Casting et équipe Animateur Olivier MONSSENS