Le Mug de l'été : Les 60 ans de l'indépendance du Congo avec Lous and The Yakuza sur Auvio

Le programme du MUG DE L'ÉTÉ de ce mardi 30 juin



Présentation : Olivier Monssens



09h10 - Le Mug d'ouverture : Lous and The Yakuza à l'occasion de la sortie de son 4ème single « Bon acteur » et des 60 ans de l'indépendance du Congo. Derrière Lous and The Yakuza se cache Marie-Pierra, 24 ans, née au Congo,qui a vécu à Bruxelles, au Rwanda puis à Namur. Elle se revendique comme une femme noire qui a réussi toute seule. Lous and the Yakuza cultive un univers qui mêle la culture congolaise, belge mais aussi japonaise. On découvre avec elle son univers..



09h20 - Chronique du jour : Nicolas Buytaers pour sa séquence « L'Histoire de l'Amérique vue au Cinéma»



09h30 - Le Mug découverte : Patrick Weber pour sa BD « Léopoldville 60 » à caractère historique paru aux éditions Anspach. Un album qui raconte les aventures de Kathleen, hôtesse de l'air de la compagnie aérienne belge 'SABENA', confrontée à l'histoire du 20e siècle, alors que s'ouvre, à Bruxelles, la 'Table ronde' qui va décider de l'avenir du Congo. Un thriller vintage entre l'Europe et le continent africain. À Léopoldville (l'actuelle Kinshasha), les incidents et les sabotages se succèdent tandis que les puissances internationales songent déjà à l'après colonisation...



09h40 - Stephen King : le roi de l'horreur : Un feuilleton radiophonique de Gorian Delpâture. Episode 2 : Carrie



09h50 - Des Belges Bien Barrés : Cette semaine, avant de le retrouver ce samedi, entre 17 et 18h sur la Première, le Belge Bien Barré Bernard Yslaire vient nous faire une petite visite dans le Mug...Tous les jours de la semaine, le dessinateur de bd, créateur de Sambre et Bidouille et Violette nous parlera de Maus, Baudelaire, du Parrain, de Muse et de Lucian Freud. Eclectique, n'est-il pas ?

