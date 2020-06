Le Mug de l'été : Plastic Bertrand et Clovis Goux sur Auvio

Le Grand Mug : Plastic BERTRAND, interprète de l'intemporel « Ça plane pour moi » et légende vivante d'une Belgique surréaliste. Il finalisait en mars dernier son 10e album aux côtés du mélodiste Alec Mansion et du Telex Dan Lacksman, pionnier de l'électro européenne. Enregistré en français et en anglais, "L'Expérience Humaine" est pour son auteur une ode à l'humanité sur fond de synthés et d'ondes digitales.



Chronique : Cindya Izzarelli dans sa séquence « Cherchez la Femme » brosse le portrait d'Iris Apfel



Le Petit Mug : Clovis GOUX pour « Chère Jodie » paru chez Stock Editions.

Clovis Goux est journaliste indépendant (Lui, Glamour, GQ, L'Obs, Vice, Grazia, Citizen K, Trax, Technikart...) et cofondateur du label Dirty (Discodeine, Tristesse Contemporaine, Dirty Sound System...). Il est l'auteur de La Disparition de Karen Carpenter paru en 2017 aux éditions Actes Sud. Il revient cette année avec « Chère Jodie » qui raconte l'histoire de John Hinckley, qui a tiré six balles sur Ronald Reagan pour prouver son amour à Jodie Foster et de la lente dérive de ce personnage que l'on suit au plus près dans ses pérégrinations intimes, ses errements géographiques et ses mensonges familiaux.

