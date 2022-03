Rencontre avec Jérémie Makiese qui nous représentera à l’Eurovision cette année et Vincent Bayer, Head of presse de la RTBF pour l'Eurovision. La RTBF et Universal Music sont fiers de présenter la chanson belge que Jérémie Makiese, gagnant de « The Voice Belgique » saison 9, défendra au 66ème Concours Eurovision de la Chanson « Miss You » fera vibrer l’Eurovision de ses notes pop, classique, hip-hop et soul !