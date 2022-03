Les séquences du Mug : Audrey Millet pour "Les dessous du maillot de bain, Une autre histoire du corps" sur Auvio

Audrey Millet pour "Les dessous du maillot de bain, Une autre histoire du corps" paru aux éditions Les Pérégrines.

Bronzette, monoï et bikini… À la piscine comme à la plage, baignade rime avec détente et légèreté. Pourtant, cette pratique a longtemps été vue d'un mauvais œil et le vêtement de bain n'a conquis nos garde-robes qu'assez récemment. Hantées par les récits mythologiques, nos sociétés se sont construites dans la crainte de l'eau, à laquelle faisait écho la peur du féminin, associé à l'humidité et à l'étrangeté. Il nous a fallu des siècles pour apprivoiser les flots, et ce n'est qu