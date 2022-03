Les séquences du Mug : Rencontre avec Martine Delvaux sur Auvio

L’autrice québécoise Martine Delvaux pour ses deux nouveaux romans « Pompières et pyromanes » et « Le Monde est à toi » paru aux éditions « Les Avrils »

Face à la crise climatique, Martine Delvaux choisit le combat dans le premier ouvrage, celui que mène la génération de sa fille et nous propose un livre tissé de catastrophes, mais surtout d’espoir. Feu sacré des militant·e·s, bûchers où tant de femmes ont péri, feux follets, feux de forêt dévastateurs, rage incendiaire et feux de joie : certaines flammes nous détruisent, quand d’autres nous éclairent. Les pompières pyromanes qui habitent c