Les séquences du Mug : Rencontre avec Vincent Patar et Stéphane Aubier sur Auvio

Vincent Patar et Stéphane Aubier pour leur nouveau court métrage « Les Grandes Vacances » projeté dans le cadre de festival « Anima » à découvrir jusqu’au 6 mars en salle à Flagey, au Palace et en ligne sur Anima Online.

L’école est finie. L’été tire en longueur. Indien et Cowboy s’ennuient. Cheval les traîne dans une salle de cinéma pour voir un formidable film de pirates. Excité par cet univers de bruit et de fureur, ils ne pensent plus qu’à se battre à coups d’épées et à vouloir embarquer pour la grande aventure. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu... Anima, le Festival Internat