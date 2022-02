Les séquences du Mug : Fabrice Epstein pour "Rock'n'roll Justice, Une histoire judicaire du rock" sur Auvio

Fabrice Epstein pour « Rock'n'roll Justice, Une histoire judicaire du rock » paru aux éditions « Manufacture De Livres »

Rock et justice : un couple improbable. Et pourtant, les musiciens ont souvent eu affaire aux tribunaux. On y arbitre les relations tumultueuses entre musiciens, imprésarios et labels qui tournent souvent à l’avantage des producteurs et autres agents exploitant allègrement les artistes. On y organise les ruptures au sein des groupes, face aux haines qui naissent et aux séparations houleuses. Il y est question de faits divers, de drogue, de sexe, de ces affaires qui font l