Les séquences du Mug : Sebastien Liebus pour le "Best of du Gorafi - Spécial anniversaire" sur Auvio

Sebastien Liebus, le fondateur du Gorafi pour "Best of du Gorafi - Spécial anniversaire" paru aux éditions Flammarion.

L'homme qui prétendait avoir trouvé du travail malgré la crise était un mythomane. Fort Boyard : Un candidat oublié dans la cellule d’une épreuve retrouvé 7 ans plus tard. Le gouvernement autorise les chasseurs à réguler les populations de Gilets jaunes. Pour compenser le manque de masques, le gouvernement appelle les Français à "pratiquer l'apnée". L'individu qui construisait des ronds-points partout en France enfin arrêté... 6000 articles - 80 analyses d'éditorialistes -