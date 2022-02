Les séquences du Mug : Pleins feux sur la pièce "Propaganda" sur Auvio

Pleins feux sur la pièce « Propaganda » de la compagnie Popi Jones avec Vincent Hennebicq et Eline Schumacher en tournée partout en Belgique.

Edward Bernays a traversé le 20ème siècle et trans formé le monde, dans l’ombre. Cet agent d’artiste et producteur de théâtre, devenu publicitaire et conseiller politique, a développé une théorie, basée sur les acquis de la psychologie, visant à manipuler les masses. Il a lié démocratie et consommation et a contribué à la croissance du capitalisme. Vincent Hennebicq - agacé par le flux incessant d’informations qui nous aveugle et nous empêche de pre