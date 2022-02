Les séquences du Mug : Focus sur la 11ème la cérémonie des Magritte sur Auvio

Focus sur la 11ème la cérémonie des Magritte du cinéma qui aura lieu ce samedi 12 février avec Laura Wandel réalisatrice, Salomé Dewael, actrice et Nathalie Uffner directrice artistique et mise en scène de soirée.

La Cérémonie des Magritte du cinéma 2022 sera retransmise en direct sur La Trois, TV5 Monde et sur AUVIO, à partir de 20h30, elle couronnera la Semaine du Cinéma belge qui sera déployée sur toutes les chaînes et plateformes de la RTBF, du 5 au 12 février. En raison des mesures sanitaires, seul.e.s les nominé.e.s des 22 catégories récompensées participeront au show, sur le plateau