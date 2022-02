Le Mug - invité 1 : Sofiane Pamart pour son album "Letter" sur Auvio

Après "Planet", son premier opus solo couronné de succès, Sofiane Pamart a composé et écrit 18 titres qu'il dédie affectueusement à ses auditeurs et auditrices. "LETTER", ou sa lettre d'amour et de remerciement à son public. Habitué des scènes prestigieuses, il est à mi-chemin entre la grande musique de film et les récits d’aventures. Son œuvre à la fois ténébreuse et poétique, incarne une justesse émotionnelle qui permet de toucher un public très large - de la grande œuvre accessible à tous.