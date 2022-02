Le Mug - invité 1 : Laurent-David Samama pour son livre « Ils se croient tous présidentiables » (Bouquins Editions) sur Auvio

Ambition romantique, aventure incongrue ou destin tout tracé : à quoi pensent les candidats, toujours plus nombreux, à l’élection présidentielle ? Passant au crible les aventures plus ou moins fameuses de « présidentiables » à travers les époques, ce livre raconte les victoires qui ont le goût de revanche, les sorties de route spectaculaires et ces rendez-vous manqués, incessants rebondissements d’un roman dont la fin n’est jamais écrite.