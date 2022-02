Le Mug - invité 1 : Focus sur la pièce « THOMAS JOUE SES PERRUQUES » sur Auvio

Thomas Poitevin pour la pièce « THOMAS JOUE SES PERRUQUES » de Thomas Poitevin, Hélène François, Stéphane Foenkinos à découvrir au Theatre de la Toison D’or jusqu’au 14 février.

C’est fou tout ce qu’on peut faire avec une perruque. Alors quand on en a cent… On peut devenir une muse professionnelle qui inspire comme elle respire, une ancienne gloire des années 80, un célibataire alignant les lieux communs dans sa recherche de partenaire… Thomas Poitevin incarne une ribambelle d’anti-héros plus vrais que nature, sans se mettre en surplomb. Ses personnages, c’est nous, c’est vous, irritants, c