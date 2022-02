Le Mug - invité 1 : Philippe Turchet pour "Le grand livre de la synergologie" sur Auvio

Rencontre avec Philippe Turchet pour son dernier ouvrage « Le grand livre de la synergologie » paru aux éditions de L’Homme.

Un tour d'horizon révélateur de toutes les facettes de la communication non verbale ! Ce livre expose l'essence de la synergologie et les changements de perspective qui ont eu lieu au cours des dix dernières années. L'auteur y fournit les principales clés de l'observation du langage corporel et passe à la loupe la facilité avec laquelle nous pouvons tomber dans les stéréotypes. Il aborde également la question de l'espace d'authenticité, si nécessaire à une meilleure