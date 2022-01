Le Mug - invité 1 : Cali pour "Voilà les anges" sur Auvio

Rencontre avec Cali pour son nouveau livre "Voilà les anges" paru aux éditions Albin Michel. "Je vous aime. Je vais vous enlever, amour, et vous emmener loin d'ici. Là où le cynisme et la tromperie ne dresseront jamais leurs armées cruelles. Là où l'on ne vit que pour l'amour, la ou l'on ne meurt que par amour. » C'est avec cette promesse que le narrateur séduit Sofia, dans ce roman qui se place d'emblée sous le signe de l'amour : amours enfuies, amours maudites, amours naissantes et renaissantes. Au gré des péripéties contées avec émotion et humour par un narrateur qui ressemble comme un do