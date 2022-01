Le Mug - invité 1 : Rencontre avec Manon Lepomme et Sarah Grosjean sur Auvio

Manon Lepomme et Sarah Grosjean pour le spectacle « Les liégeoises débarquent à la Capitale » à découvrir les 02 et 03 février au King of Comédie.

Elles nous viennent d’un autre monde, celui des boulets et des lacquemants, du Péket et du Genepi, de Sandra Kim et des Princes-évêques, avec la ferme intention de nous montrer que la contrée liégeoise regorge d’humoristes talentueuses. Plateau d'humour 100% liégeoise avec Manon Lepomme, Sarah Grosjean, Isabelle Hauben, Carole Matagne et Isabelle Innocente ! Au menu : un plateau 100% liégeoise qui sent bon le peket et le boulet sauce lapin !