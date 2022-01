Le Mug - invité 1 : Selah Sue pour son nouveau single "Pills" sur Auvio

Rencontre avec Selah Sue à l’occasion de la sortie de son troisième single « Pills » , extrait de son prochain album à paraitre au mois de mars. Découverte en 2011 avec son premier album éponyme 4 fois disque de platine en Belgique, Selah Sue sortira le 25 mars 2022 son troisième album tant attendu : "Persona". Elle en dévoile aujourd’hui un troisième extrait, après "Free Fall" et "Hurray", intitulé "Pills". Derrière les paillettes et les rythmiques pétillantes de "Pills" se cache une facette plus sombre de l’artiste : son combat contre la dépression qui la ronge depuis l’adolescence. Selah