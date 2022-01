Stephan Streker et Alma Jodorowsky à l’occasion de la sortie du film « L’ennemi » de Stephan Streker avec Jérémie Renier et Alma Jodorowsky ce mercredi en salle.

Un célèbre homme politique est accusé d’avoir tué son épouse retrouvée morte, une nuit, dans leur chambre d’hôtel. Est-il coupable ou innocent ? Personne ne le sait. Et peut-être lui non plus.