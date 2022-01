Le Mug - invité 1 : David Sala pour "Le Poids des héros" sur Auvio

David Sala pour sa nouvelle BD « Le Poids des héros » chez Casterman.

Une majestueuse et foisonnante recomposition de son enfance dans laquelle David Sala retrace sa trajectoire personnelle très tôt marquée par les figures tutélaires, mais non moins écrasantes, de ses grands-pères, héros de guerre et de la résistance. En convoquant son point de vue de petit garçon, il nous plonge dans une majestueuse et foisonnante exploration de l’enfance et de l’adolescence. Le recours à l’imaginaire permet d’approcher les zones d’ombre et les failles à bonne distance, tout en recomposant un parcours d’ap