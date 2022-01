Le Mug - invité 1 : Jul pour son roman graphique "La Planète des sages" sur Auvio

Jul pour son roman graphique "La Planète des sages" avec Charles Pepin paru chez Dargaud

Cette intégrale de "La Planète des sages" regroupe les deux volumes du best-seller de Jul et Charles Pépin ! Actuelle, décalée, elle propose deux approches : celle, humoristique et irrésistible, de Jul et celle, analytique et pédagogique, de Charles Pépin. Ensemble, les deux auteurs ressuscitent et rendent accessibles les découvertes et les parcours de presque tous les penseurs qui ont fait la philosophie depuis trois mille ans.