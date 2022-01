Le Mug - invité 1 : Antoine Maurel pour "Les Schtroumpfs : Schtroumpfopédie" sur Auvio

Antoine Maurel pour « Les Schtroumpfs - : Schtroumpfopédie » co-réalisé avec Christian Marmonnier paru aux éditions Huginn & Muninn. Tout le monde connaît le Grand Schtroumpf, le Schtroumpf à Lunettes, le Schtroumpf Grognon et, bien sûr, la Schtroumpfette. Mais le monde Schtroumpf est peuplé de nombreux autres petits êtres bleus, plus de cent paraît-il, comme le Schtroumpf Timide, le Schtroumpf Puant, le Schtroumpf Rêveur, le Schtroumpf Sauvage et bien d'autres. On y croise aussi des humains, des sorciers, des animaux de la forêt et des créatures magiques. Retrouvez dans cette encyclopédie i